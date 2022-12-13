Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом

«У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на болезнь был получен в рамках обычного цикла тестирования», — рассказал представитель корпорации Disney. Уточняется, что Кэмерон по этой причине не посетит премьеру картины «Аватар: Путь воды» в Лос-Анджелесе.