ЗАМАНА - Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом

Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом

Автор
13 декабря, 2022. Вторник 08:24
|||
Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон заболел коронавирусом, информирует The Hollywood Reporter.

Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом

«У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на болезнь был получен в рамках обычного цикла тестирования», — рассказал представитель корпорации Disney. Уточняется, что Кэмерон по этой причине не посетит премьеру картины «Аватар: Путь воды» в Лос-Анджелесе.

Прочитано 15 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top