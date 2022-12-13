«У Джеймса COVID, но он чувствует себя хорошо. Положительный результат на болезнь был получен в рамках обычного цикла тестирования», — рассказал представитель корпорации Disney. Уточняется, что Кэмерон по этой причине не посетит премьеру картины «Аватар: Путь воды» в Лос-Анджелесе.
Джеймс Кэмерон заразился коронавирусом
- Автор Дарья
- 13 декабря, 2022. Вторник 08:24
Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон заболел коронавирусом, информирует The Hollywood Reporter.
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