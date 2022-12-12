ЗАМАНА - В Махачкале пройдет выставка художника Хасбулата Юсупова

В Махачкале пройдет выставка художника Хасбулата Юсупова

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12 декабря, 2022. Понедельник 09:50
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В Махачкале пройдет выставка художника Хасбулата Юсупова

В выставочном зале музея «Дагестанский аул» 16 декабря откроет двери выставка одного из лучших дагестанских творцов, заслуженного художника Хасбулата Юсупова, информирует пресс-служба музея.

В Махачкале пройдет выставка художника Хасбулата Юсупова

Выставка посвящается 70-летию маэстро, она включает в себя более 30 живописных работ и 20 акварелей. Произведения художника можно увидеть в Национальном музее имени А. Тахо-Годи, Музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, Музее истории города Махачкалы, в музеях изобразительного искусства Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кургана, Элисты, в частных коллекциях России, США, Германии, Израиля, Франции. Выставка начнет работу уже 16 декабря в 16:00 ч, посетить ее можно будет до 30 января.

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