В Махачкале пройдет выставка художника Хасбулата Юсупова

Выставка посвящается 70-летию маэстро, она включает в себя более 30 живописных работ и 20 акварелей. Произведения художника можно увидеть в Национальном музее имени А. Тахо-Годи, Музее изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой, Музее истории города Махачкалы, в музеях изобразительного искусства Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Кургана, Элисты, в частных коллекциях России, США, Германии, Израиля, Франции. Выставка начнет работу уже 16 декабря в 16:00 ч, посетить ее можно будет до 30 января.