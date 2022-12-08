Лента повествует о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда преступлений в военных училищах. Раскрыть это дело попытаются отставной констебль Август Лэндор и молодой Эдгар Алан По. Проект основан на книге Луи Байярда.
Netflix показал трейлер фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом
- Автор Дарья
- 08 декабря, 2022. Четверг 10:34
В сети появился трейлер картины «Всевидящее око» (The Pale Blue Eye), в которой роли сыграли Кристиан Бэйл и Гарри Меллинг.
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