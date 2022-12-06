ЗАМАНА - Глава РД: «Стихи Фазу Алиевой согревают сердца читателей, пробуждают самые добрые и светлые чувства»

Глава РД: «Стихи Фазу Алиевой согревают сердца читателей, пробуждают самые добрые и светлые чувства»

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06 декабря, 2022. Вторник 11:47
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Глава РД: «Стихи Фазу Алиевой согревают сердца читателей, пробуждают самые добрые и светлые чувства»

Руководитель Дагестана Сергей Меликов обратился к жителям региона в связи с 90-летием народной поэтессы республики Фазу Алиевой.

Глава РД: «Стихи Фазу Алиевой согревают сердца читателей, пробуждают самые добрые и светлые чувства»

«Каждая эпоха рождает своих великих творцов, чьи ум и талант оставляют яркий след в истории народа. Несомненно, среди них в летопись Дагестана золотыми буквами вписано имя яркой, мудрой и самоотверженной женщины, истинной горянки, выдающегося поэта и замечательного человека – Фазу Гамзатовны Алиевой, которой 5 декабря исполнилось бы 90 лет. Один из ее великих современников–«шестидесятников» Р.И. Рождественский справедливо отмечал, что «у настоящих поэтов есть только год рождения, года смерти у них нет».

Ее творчество, отмеченное изысканным стилем и мелодичностью, стало одним из ярких и значительных явлений в отечественной литературе. Замечательные стихи согревают сердца читателей, пробуждают самые добрые и светлые чувства. Она вложила в них не только свой поэтический дар со свойственной только ей цветистой манерой, но и теплоту, открытость и откровенность. Из-под ее пера вышло более сотни книг, переведенных на десятки языков мира.

Дагестанцы благодарны Фазу за неустанный плодотворный труд, трепетную душу, умеющую, как никто другой, любить, понимать и сострадать. Живя щедро, по законам чести и совести, она без остатка отдавала себя служению людям, вела большую общественную работу, участвовала в миротворческой деятельности, содействовала разрешению конфликтных ситуаций, с трибун и страниц своих произведений призывала к миру, всегда была на передовой. Недаром одной из первых за выдающиеся и исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе Родины, она награждена высшей государственной наградой Российской Федерации – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

В современном сложном мире мы часто вспоминаем ее строки: «Человек не может выбирать три святыни: родителей, Родину и национальность, но любить и беречь их – это священный долг каждого». Эти слова можно назвать настоящим девизом творчества Фазу Алиевой, нашедшим отражение сегодня в поступках дагестанцев, военнослужащих, добровольцев в специальной военной операции на Украине, которые на деле доказывают приверженность высоким идеалам ее творческого наследия. Эти идеалы всегда будут с нами!» – высказался Меликов.

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