Валентина Матвиенко: «Фазу Алиева многое сделала для развития литературы Дагестана и культуры России»

Такое мнение высказала председательница Совета Федерации Валентина Матвиенко, чье приветственное слово на открытии вечера памяти, посвященного 90-летию со дня рождения Алиевой, зачитал заместитель председателя Константин Косачев.

"Она [Фазу Алиева] получила известность в России и за рубежом не только как поэтесса, но и как прозаик, правозащитник, человек с активной жизненной позицией. Фазу Алиева много сделала для развития литературы малой родины и всей российской культуры. Творческое наследие поэтессы переведено на многие языки мира, отмечено высокими государственными и литературными наградами. Фазу Гамзатовна была не просто талантливым, но очень мудрым и чутким человеком. Она искренне верила, что поэтическое слово очищает личность, делает ее светлее, добрее и возвышеннее", — зачитал Косачев обращение Матвиенко.

Важность творческого наследия поэтессы для Дагестана подчеркнул и руководитель республики Сергей Меликов. "Сегодня нас всех объединяет любовь к ее творчеству. Это неудивительно, ведь Фазу Алиева вложила в произведения не только поэтический дар. <…> Замечательные стихи Фазу Гамзатовны согревают души людей, пробуждают самые добрые и светлые чувства. Ее мудрость и яркий ум, величайший патриотизм, беззаветное служение Родине, мужество в поступках, когда она могла разжечь огонь в холодных умах, а горячие головы вовремя остудить - все это могла сделать только сильная дагестанская женщина", — высказался Меликов.

Гости мероприятия ознакомились с национальными танцами и музыкальными композициями народов республики, а также послушали стихи поэтессы.