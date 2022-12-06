ЗАМАНА - Компания Warner Bros Discovery перенесла премьеру «Флэша» и назначила дату выхода Mummies

Компания Warner Bros Discovery перенесла премьеру «Флэша» и назначила дату выхода Mummies

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06 декабря, 2022. Вторник 10:44
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Компания Warner Bros Discovery перенесла премьеру «Флэша» и назначила дату выхода Mummies

Сайт Deadline проинформировал о решении корпорации Warner Bros. Discovery изменить релиз некоторых своих кинолент: это затронуло супергеройский блокбастер «Флэш» (The Flash) и мультфильм Mummies режиссёра Хуана Хесуса Гарсиа Галоча.

Компания Warner Bros Discovery перенесла премьеру «Флэша» и назначила дату выхода Mummies

Заявляется, что несмотря на проблемы, вызванные с актером Эзрой Миллером, «Флэш» был хорошо принят на тестовых демонстрациях. Картину назвали аналогом «Человека-паука: Нет пути домой», только от вселенной DC — в этом проекте история тоже завязана на мультивселенной, а по ходу повествования зрители увидят двух разных Бэтменов: одного сыграет Майкл Китон, а другого — Бен Аффлек.

Накануне появлялись сведения о том, что «Флэш» может получить продолжение. В начале этого месяца фильм обновил свой логотип. 

Новая дата премьеры «Флэша» — 16 июня будущего года.

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