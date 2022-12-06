Также заявляется, что режиссер ведёт переговоры о совместной работе со студией Atlas Studios, находящейся в Варзазате. Официального объявления о старте производства продолжения «Гладиатора» пока не было.
Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко
- Автор Дарья
- 06 декабря, 2022. Вторник 08:45
Знаменитый режиссёр Ридли Скотт занимается поиском подходящих мест для съёмок картины «Гладиатор 2» (Gladiator 2) в марокканском городе Варзазат — такие сведения приводит сайт World of Reel, ссылаясь на издание Morocco World News.
О том, что «Гладиатор» получит второй фильм, впервые стало известно в 2018 году. В сентябре минувшего года Ридли Скотт сообщал, что собирается приступить к съёмкам сиквела после того, как закончит работу над лентой о Наполеоне Бонапарте, где главного героя сыграет Хоакин Феникс.
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