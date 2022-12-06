ЗАМАНА - Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко

Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко

Автор
06 декабря, 2022. Вторник 08:45
|||
Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко

Знаменитый режиссёр Ридли Скотт занимается поиском подходящих мест для съёмок картины «Гладиатор 2» (Gladiator 2) в марокканском городе Варзазат — такие сведения приводит сайт World of Reel, ссылаясь на издание Morocco World News.

Ридли Скотт готовится к съёмкам «Гладиатора 2» в Марокко

Также заявляется, что режиссер ведёт переговоры о совместной работе со студией Atlas Studios, находящейся в Варзазате. Официального объявления о старте производства продолжения «Гладиатора» пока не было.

О том, что «Гладиатор» получит второй фильм, впервые стало известно в 2018 году. В сентябре минувшего года Ридли Скотт сообщал, что собирается приступить к съёмкам сиквела после того, как закончит работу над лентой о Наполеоне Бонапарте, где главного героя сыграет Хоакин Феникс. 

Прочитано 4 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top