ЗАМАНА - В сети появился полноценный трейлер сериала The Last of Us

В сети появился полноценный трейлер сериала The Last of Us

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05 декабря, 2022. Понедельник 10:46
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В сети появился полноценный трейлер сериала The Last of Us

На YouTube-канале HBO Max опубликован новый трейлер проекта «Одни из нас» (The Last of Us) — экранизации одноимённой популярной игры.

Главных героев в адаптации сыграли актеры Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли) (в прошлом оба появлялись в "Игре престолов").

Повествование шоу проходит в мире, который пережил эпидемию и уничтожение цивилизации из-за смертельного вируса. Джоэл Миллер берётся за задание: ему необходимо перевезти 14-летнего подростка Элли через всю страну в организацию «Цикады», где её способность организма сопротивляться вирусу могут использовать в качестве изготовления вакцины.

Премьера сериала состоится на HBO и HBO Max уже 15 января.

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