В сети появился полноценный трейлер сериала The Last of Us

Главных героев в адаптации сыграли актеры Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рамзи (Элли) (в прошлом оба появлялись в "Игре престолов").

Повествование шоу проходит в мире, который пережил эпидемию и уничтожение цивилизации из-за смертельного вируса. Джоэл Миллер берётся за задание: ему необходимо перевезти 14-летнего подростка Элли через всю страну в организацию «Цикады», где её способность организма сопротивляться вирусу могут использовать в качестве изготовления вакцины.

Премьера сериала состоится на HBO и HBO Max уже 15 января.