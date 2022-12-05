Netflix показал новый трейлер шоу «Ведьмак: Происхождение»

Приквел популярного проекта «Ведьмак» (The Witcher) от Neflix получил новый трейлер. В ролике можно увидеть основных персонажей и несколько сражений.

В сериале роли сыграли актеры Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). «Ведьмак: Происхождение» повествует о сопряжении сфер, которое привело к смешению миров и появлению в Неверлэнде людей, гномов, эльфов и других магических существ. На Netflix шоу выйдет уже 25 декабря.