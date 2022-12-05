В сериале роли сыграли актеры Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). «Ведьмак: Происхождение» повествует о сопряжении сфер, которое привело к смешению миров и появлению в Неверлэнде людей, гномов, эльфов и других магических существ. На Netflix шоу выйдет уже 25 декабря.
Netflix показал новый трейлер шоу «Ведьмак: Происхождение»
- Автор Дарья
- 05 декабря, 2022. Понедельник 09:32
Приквел популярного проекта «Ведьмак» (The Witcher) от Neflix получил новый трейлер. В ролике можно увидеть основных персонажей и несколько сражений.
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