ЗАМАНА - Netflix показал новый трейлер шоу «Ведьмак: Происхождение»

Netflix показал новый трейлер шоу «Ведьмак: Происхождение»

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05 декабря, 2022. Понедельник 09:32
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Netflix показал новый трейлер шоу «Ведьмак: Происхождение»

Приквел популярного проекта «Ведьмак» (The Witcher) от Neflix получил новый трейлер. В ролике можно увидеть основных персонажей и несколько сражений.

В сериале роли сыграли актеры Лоуренс ОʼФуорейн («Викинги», «Игра престолов»), София Браун («Марчелла»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). «Ведьмак: Происхождение» повествует о сопряжении сфер, которое привело к смешению миров и появлению в Неверлэнде людей, гномов, эльфов и других магических существ. На Netflix шоу выйдет уже 25 декабря.

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