«Театральные недели» с пушкинской картой прошли в Даргинском театре

Перед началом выступлений артистов театра заместитель директора Мухтар Матаев провел беседу со зрителями о важности противодействия терроризму, о проводимой Россией специальной военной операции на Украине и о важности в это непростое время быть патриотами своей страны. Также мероприятие было приурочено к Всероссийской акции «Театральные недели» с Пушкинской картой, которая проходит по всей стране с 21 ноября по 4 декабря 2022 года. «Театральные недели» – это хороший повод, чтобы воспользоваться своей Пушкинской картой! Пользуясь ею, концерт артистов Даргинского театра посетили более 100 молодых людей от 14 до 22 лет и получили массу положительных эмоций от вокальных номеров своих любимых исполнителей. И хотя акция скоро завершится, обладатели Пушкинской карты всегда желанные гости в Даргинском театре. Например, 9 декабря в 18.00 ч. состоится показ всеми любимой комедии «Проделки Токалая» по пьесе Магомеда Атмурзаева, которая участвует в проекте Пушкинская карта. Также молодежь города посетила 24 ноября комедийный спектакль «Свадьба Чоная» на даргинском языке. Режиссер-постановщик этих двух искрометных постановок, пользующихся успехом у зрителей – заслуженный артист РФ Нариман Алиев.