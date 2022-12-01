Как заявил Воля, "СамоИрония судьбы!" лишь вдохновлена вечной классикой кинематографа и прекрасными персонажами. Поэтому зрителей ждет не ремейк или пародия, а комедийное попурри из отсылок к оригиналу.
Павел Воля опубликовал фотографию с супругой в образах героев «Иронии судьбы»
- Автор Дарья
- 01 декабря, 2022. Четверг 01:30
Шоумен опубликовал в своих соцсетях фотографию, где они с женой, спортсменкой и телеведущей Ляйсан Утяшевой, запечатлены в образах Жени Лукашина и Нади Шевелевой, главных героев оригинальной легендарной картины, пишет издание "Российская газета".
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