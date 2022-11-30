Артисты Даргинского театра приняли участие в Международном театральном фестивале «МанджиевФЕСТ»

Программа Межрегионального театрального фестиваля «МанджиевФЕСТ» была сформирована из спектаклей, поставленных в региональных театрах страны режиссером Борисом Манджиевым. В их числе и Даргинский музыкально-драматический театр им. О. Батырая представил калмыцкому зрителю спектакль «Аршин мал алан» по пьесе Узеира Гаджибекова на даргинском языке в режиссуре Бориса Манджиева. Оперетта Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» – последняя и самая успешная работа азербайджанского композитора. Ее премьера состоялась в октябре 1913 года. Но для театральных зрителей это замечательное, полное юмора и сатиры, произведение не потеряло своей привлекательности. Калмыцкие зрители тепло встретили артистов Даргинского театра и по достоинству оценили, представленную режиссёром Борисом Манджиевым, музыкальную комедию. В рамках проведения фестиваля состоялись также обсуждения постановок с участием ведущих театроведов и московских критиков Галины Скоробогатовой и Екатерины Морозовой; творческие встречи с артистами театров-участников; мастер-классы мастеров искусств региональных театров; пресс-конференции с представителями республиканских СМИ; встречи с творческими коллективами театров-участников фестиваля; арт-клубы, вечера Дружбы и экскурсии. Межрегиональный театральный фестиваль «МанджиевФЕСТ» имеет своей целью сохранение многообразия национальной культуры и укрепление межрегионального творческого сотрудничества посредством популяризации театрального искусства региональных театров России. «Манджиев ФЕСТ», который связал творчески узами немало российских театров, завершится 30 ноября чествованием юбиляра Бориса Манджиева.