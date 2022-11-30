Программа Межрегионального театрального фестиваля «МанджиевФЕСТ» была сформирована из спектаклей, поставленных в региональных театрах страны режиссером Борисом Манджиевым. В их числе и Даргинский музыкально-драматический театр им. О. Батырая представил калмыцкому зрителю спектакль «Аршин мал алан» по пьесе Узеира Гаджибекова на даргинском языке в режиссуре Бориса Манджиева. Оперетта Узеира Гаджибекова «Аршин мал алан» – последняя и самая успешная работа азербайджанского композитора. Ее премьера состоялась в октябре 1913 года. Но для театральных зрителей это замечательное, полное юмора и сатиры, произведение не потеряло своей привлекательности. Калмыцкие зрители тепло встретили артистов Даргинского театра и по достоинству оценили, представленную режиссёром Борисом Манджиевым, музыкальную комедию. В рамках проведения фестиваля состоялись также обсуждения постановок с участием ведущих театроведов и московских критиков Галины Скоробогатовой и Екатерины Морозовой; творческие встречи с артистами театров-участников; мастер-классы мастеров искусств региональных театров; пресс-конференции с представителями республиканских СМИ; встречи с творческими коллективами театров-участников фестиваля; арт-клубы, вечера Дружбы и экскурсии. Межрегиональный театральный фестиваль «МанджиевФЕСТ» имеет своей целью сохранение многообразия национальной культуры и укрепление межрегионального творческого сотрудничества посредством популяризации театрального искусства региональных театров России. «Манджиев ФЕСТ», который связал творчески узами немало российских театров, завершится 30 ноября чествованием юбиляра Бориса Манджиева.
Артисты Даргинского театра приняли участие в Международном театральном фестивале «МанджиевФЕСТ»
- Автор Дарья
- 30 ноября, 2022. Среда 09:21
I-й Межрегиональный театральный фестиваль «МанджиевФЕСТ», посвященный юбилею художественного руководителя Национального драмтеатра имtyb Б. Басангова Бориса Манджиева, стартовал 25 ноября на сцене родного театра в городе Элиста Республики Калмыкия.
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