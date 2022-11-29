ЗАМАНА - Metallica выпустит первый за 7 лет альбом

Metallica выпустит первый за 7 лет альбом

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29 ноября, 2022. Вторник 15:46
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Metallica выпустит первый за 7 лет альбом

Альбом под названием 72 Seasons станет первой за 7 лет работой группы. В продаже пластинка появится 14 апреля будущего года. Прошлый сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» был опубликован в 2016-м.

Metallica выпустит первый за 7 лет альбом

Группа также представила один из треков альбома Lux Æterna. В общем в сборник попадут 12 песен, общий хронометраж которых составит 77 минут.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятия себя вложили в нас наши родители. Я думаю, самое интересно здесь — это наблюдать, как эти убеждения повлияли на нашу жизнь сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания. [Важно понять, кто мы сейчас] — заложники детства или люди, освободившиеся от оков, которые мы носили», — объяснил название будущего альбома вокалист Metallica Джеймс Хэтфилд.

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