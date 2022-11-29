Перед представителями агропромышленной сферы, жителями республики и ее гостями выступят лучшие творческие коллективы Дагестана, популярные народные и эстрадные исполнители.
Ко Дню работника сельского хозяйства в Доме Дружбы состоится концерт
- Автор Дарья
- 29 ноября, 2022. Вторник 14:27
В субботу, 3 декабря, в актовом зале Дома Дружбы состоится концерт, приуроченный к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дагестана.
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