ЗАМАНА - Съемки фильма про группу "Иванушки International" стартуют в 2023 году

Съемки фильма про группу "Иванушки International" стартуют в 2023 году

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28 ноября, 2022. Понедельник 10:14
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Съемки фильма про группу &quot;Иванушки International&quot; стартуют в 2023 году

Художественная картина о популярной в 1990-е годы группе "Иванушки International" выйдет в России, съемки пройдут летом будущего года, информирует ТАСС, ссылаясь на продюсера фильма Дмитрия Пристанскова.

Съемки фильма про группу "Иванушки International" стартуют в 2023 году

"Нам бы хотелось сделать комедию. Кроме того, там будет крайне много музыки. Сейчас мы пребываем в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже написан, осталось лишь поработать над некоторыми диалогами. Если все пойдет успешно, то к съемкам приступим в начале лета 2023. Снимать планируем на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники", — сообщил он.

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером должен стать Марк Горобец. Уже получено предварительное согласие на использование песен "Иванушек" от создателя группы продюсера Игоря Матвиенко. Согласились принять участие в съемках и сами ее участники.

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