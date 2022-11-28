Съемки фильма про группу "Иванушки International" стартуют в 2023 году

"Нам бы хотелось сделать комедию. Кроме того, там будет крайне много музыки. Сейчас мы пребываем в стадии "сборки" проекта. Сценарий у нас уже написан, осталось лишь поработать над некоторыми диалогами. Если все пойдет успешно, то к съемкам приступим в начале лета 2023. Снимать планируем на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники", — сообщил он.

Проект был представлен на экспертизу в Фонд кино, режиссером должен стать Марк Горобец. Уже получено предварительное согласие на использование песен "Иванушек" от создателя группы продюсера Игоря Матвиенко. Согласились принять участие в съемках и сами ее участники.