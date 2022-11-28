"Все понимают, что это популярно. Это технически довольно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое скорое время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет", — отметил он.
Он добавил, что многие компании уже сейчас работают над такими проектами.
Илья Бачурин, гендиректор компании «Москонцерт», подтвердил сведения о планах продюсеров создать российские супергеройские фильмы. Однако он заметил, что отечественные аналоги могут не стать такими же масштабными, как и западные, из-за культурных различий.