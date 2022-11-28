Российская киноиндустрия планирует снять фильмы про супергероев

Гендиректор телеканала СТС Александр Акопов заявил, что в отечественной киноиндустрии планируют снять собственные фильмы про супергероев, пишет сайт "Мир фантастики".

"Все понимают, что это популярно. Это технически довольно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы увидим в самое скорое время российские супергеройские истории – это обязательно произойдет", — отметил он.

Он добавил, что многие компании уже сейчас работают над такими проектами.

Илья Бачурин, гендиректор компании «Москонцерт», подтвердил сведения о планах продюсеров создать российские супергеройские фильмы. Однако он заметил, что отечественные аналоги могут не стать такими же масштабными, как и западные, из-за культурных различий.