ЗАМАНА - Netflix сдвинул премьеру 4 сезона популярного сериала «Ты»

Netflix сдвинул премьеру 4 сезона популярного сериала «Ты»

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25 ноября, 2022. Пятница 10:48
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Netflix сдвинул премьеру 4 сезона популярного сериала «Ты»

О переносе 4 сезона сериала «Ты» (You) стриминговая площадка Netflix объявила в своих соцсетях, где также вышел новый постер с главным героем (его сыграл актер Пенн Бэджли). Хорошей новостью можно считать, что шоу не отложили — оно выйдет не 10 февраля, как заявлялось ранее, а 9 февраля.

Netflix сдвинул премьеру 4 сезона популярного сериала «Ты»

Вторая половина сезона тоже выйдет на день раньше: 9 марта, а не 10 марта. Повествование 4 сезона проекта идет в Лондоне и Париже, куда главный герой уехал в конце 3 сезона.

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