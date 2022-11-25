Netflix сдвинул премьеру 4 сезона популярного сериала «Ты»

О переносе 4 сезона сериала «Ты» (You) стриминговая площадка Netflix объявила в своих соцсетях, где также вышел новый постер с главным героем (его сыграл актер Пенн Бэджли). Хорошей новостью можно считать, что шоу не отложили — оно выйдет не 10 февраля, как заявлялось ранее, а 9 февраля.