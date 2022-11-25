ЗАМАНА - В Махачкале состоится выставка к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой

В Махачкале состоится выставка к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой

Автор
25 ноября, 2022. Пятница 10:24
|||
В Махачкале состоится выставка к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, пройдет 30 ноября в Махачкале, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минкультуры Дагестана.

В Махачкале состоится выставка к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой

"В выставочном зале Союза художников региона пройдет открытие выставки, посвященной 90-летию [со дня рождения] Фазу Гамзатовны Алиевой, выдающейся поэтессы, обладающей множеством престижных премий, наград и медалей", — отмечает ведомство.

Уточняется, что на выставке будут представлены живописные и графические работы, предметы прикладного искусства художников республики с изображением поэтессы и обширный фотоматериал из домашнего архива.

"Выставка будет открыта для посещения до 17 декабря 2022 года", — добавили в пресс-службе.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top