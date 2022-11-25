"В выставочном зале Союза художников региона пройдет открытие выставки, посвященной 90-летию [со дня рождения] Фазу Гамзатовны Алиевой, выдающейся поэтессы, обладающей множеством престижных премий, наград и медалей", — отмечает ведомство.
Уточняется, что на выставке будут представлены живописные и графические работы, предметы прикладного искусства художников республики с изображением поэтессы и обширный фотоматериал из домашнего архива.
"Выставка будет открыта для посещения до 17 декабря 2022 года", — добавили в пресс-службе.