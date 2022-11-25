В Махачкале состоится выставка к 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой

Выставка, посвященная 90-летию со дня рождения дагестанской поэтессы Фазу Алиевой, пройдет 30 ноября в Махачкале, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минкультуры Дагестана.

"В выставочном зале Союза художников региона пройдет открытие выставки, посвященной 90-летию [со дня рождения] Фазу Гамзатовны Алиевой, выдающейся поэтессы, обладающей множеством престижных премий, наград и медалей", — отмечает ведомство.

Уточняется, что на выставке будут представлены живописные и графические работы, предметы прикладного искусства художников республики с изображением поэтессы и обширный фотоматериал из домашнего архива.

"Выставка будет открыта для посещения до 17 декабря 2022 года", — добавили в пресс-службе.