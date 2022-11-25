ЗАМАНА - Спектакль по поэме Расула Гамзатова пройдет в Махачкале

Спектакль по поэме Расула Гамзатова пройдет в Махачкале

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25 ноября, 2022. Пятница 10:14
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Спектакль по поэме Расула Гамзатова пройдет в Махачкале

Обновленный спектакль "Неоконченный концерт" по поэме классика Расула Гамзатова "Концерт" пройдет завтра, 26 ноября, в Махачкале, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минкультуры Дагестана.

Спектакль по поэме Расула Гамзатова пройдет в Махачкале

"Неоконченный концерт" - обновленная постановка спектакля Русского театра по поэме дагестанского классика Расула Гамзатова "Концерт". Впервые спектакль был поставлен в 2003 году. Работа над текстом прошла в тесном сотрудничестве с переводчиком Мариной Ахмедовой-Колюбакиной и самим поэтом, который, к сожалению, не дожил до премьеры всего несколько дней", — заявляет ведомство.

Уточняют, что поэма посвящена памяти 3-х братьев. Жизнь развела их по разные стороны, уготовив тяжелые испытания.

"Литературно-музыкальную композицию на сцене Русского театра поставил заслуженный деятель искусств России Скандарбек Тулпаров", — заявила пресс-служба.

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