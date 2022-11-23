ЗАМАНА - На Фестивале российской культуры в Индии для зрителей выступил ансамбль «Лезгинка»

На Фестивале российской культуры в Индии для зрителей выступил ансамбль «Лезгинка»

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23 ноября, 2022. Среда 17:05
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На Фестивале российской культуры в Индии для зрителей выступил ансамбль «Лезгинка»

Ансамбль «Лезгинка» открыл «Фестиваль российской культуры» в Индии.

На Фестивале российской культуры в Индии для зрителей выступил ансамбль «Лезгинка»

Данное красочное мероприятие организовано ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России.

«Один из главных концертных залов Нью-Дели, который вмещает 2000 человек, был переполнен, зрители встречали бурными овациями выступление коллектива, артисты ощущали крайне уважительное, трепетное отношение и любовь к искусству нашей страны!», — поделился эмоциями генеральный директор ансамбля «Лезгинка» и заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов.

Как он заметил, «Фестиваль российской культуры» еще больше сблизил наши народы, а это говорит о том, что задача мероприятия выполнена.

Он также поблагодарил руководителя Дагестана Сергея Меликова и министра культуры России Ольгу Любимову за оказанную помощь, а «Росконцерт» за комфортные условия для жизни и работы артистов.

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