На Фестивале российской культуры в Индии для зрителей выступил ансамбль «Лезгинка»

Данное красочное мероприятие организовано ФГБУК «Росконцерт» при поддержке Министерства культуры России.

«Один из главных концертных залов Нью-Дели, который вмещает 2000 человек, был переполнен, зрители встречали бурными овациями выступление коллектива, артисты ощущали крайне уважительное, трепетное отношение и любовь к искусству нашей страны!», — поделился эмоциями генеральный директор ансамбля «Лезгинка» и заслуженный деятель искусств России Джамбулат Магомедов.

Как он заметил, «Фестиваль российской культуры» еще больше сблизил наши народы, а это говорит о том, что задача мероприятия выполнена.

Он также поблагодарил руководителя Дагестана Сергея Меликова и министра культуры России Ольгу Любимову за оказанную помощь, а «Росконцерт» за комфортные условия для жизни и работы артистов.