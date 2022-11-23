В сети появился трейлер новогоднего фильма «Ёлки 9»

В интернете появился тизер отечественной новогодней картины «Ёлки 9» режиссёров Сергея Наумова и Александры Лупашко. Лента появится в кинотеатрах уже 1 декабря.

В фильме сыграли роли Фёдор Добронравов (Сваты), Григорий Калинин («Мылодрама»), Елена Захарова («Вернуть Веру») и Ростислав Бершауэр («Вне игры»). Фанаты серии будут рады узнать, что в проект вернутся герои Федя и Люся из 8-й части — их роли исполнили Женя Кулик и Лера Агалакова.