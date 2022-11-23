В фильме сыграли роли Фёдор Добронравов (Сваты), Григорий Калинин («Мылодрама»), Елена Захарова («Вернуть Веру») и Ростислав Бершауэр («Вне игры»). Фанаты серии будут рады узнать, что в проект вернутся герои Федя и Люся из 8-й части — их роли исполнили Женя Кулик и Лера Агалакова.
В сети появился трейлер новогоднего фильма «Ёлки 9»
- Автор Дарья
- 23 ноября, 2022. Среда 08:49
В интернете появился тизер отечественной новогодней картины «Ёлки 9» режиссёров Сергея Наумова и Александры Лупашко. Лента появится в кинотеатрах уже 1 декабря.
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