Netflix выпустил новый трейлер картины «Белый шум» с Адамом Драйвером

Фильм повествует о Джеке Глэдни, профессоре, который работает в университете Колледж-на-Холме и изучает историю Адольфа Гитлера. У него есть несколько детей и супруга Бабетта — единственной проблемой Глэдни, кажется, является лишь непрерывный поиск баланса между работой и родными. Всё меняется, когда рядом с его городом случается железнодорожная авария, а в воздухе распыляются токсичные вещества. Картина появится на стриминговой площадке Netflix уже 30 декабря.