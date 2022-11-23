Фильм повествует о Джеке Глэдни, профессоре, который работает в университете Колледж-на-Холме и изучает историю Адольфа Гитлера. У него есть несколько детей и супруга Бабетта — единственной проблемой Глэдни, кажется, является лишь непрерывный поиск баланса между работой и родными. Всё меняется, когда рядом с его городом случается железнодорожная авария, а в воздухе распыляются токсичные вещества. Картина появится на стриминговой площадке Netflix уже 30 декабря.
Netflix выпустил новый трейлер картины «Белый шум» с Адамом Драйвером
- Автор Дарья
- 23 ноября, 2022. Среда 00:59
Картина «Белый шум» (White Noise) с Адамом Драйвером («История о супружестве») в главной роли получила трейлер. Лента является экранизацией одноимённого сатирического романа, написанного известным писателем Доном Делилло в 1985 году.
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