В Северной столице документальную ленту показали на фестивале "Послание к человеку", в Москве фильм будет транслировать 2 декабря Первый фестиваль авторского кино "Зимний". Описание картины следующее: "Алексей Балабанов не был публичной фигурой, он не любил давать интервью и не пускал посторонних в личное пространство. Спустя почти десять лет после его смерти мы увидим хронику последних лет жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России".
В сети появился трейлер документальной ленты "Балабанов. Колокольня. Реквием"
- Автор Дарья
- 22 ноября, 2022. Вторник 14:53
Премьера документального проекта "Балабанов. Колокольня. Реквием" состоится уже 8 декабря. До выхода в кинотеатрах его показали на двух фестивалях - в Москве и в Санкт-Петербурге.
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