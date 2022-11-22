ЗАМАНА - В сети появился трейлер документальной ленты "Балабанов. Колокольня. Реквием"

В сети появился трейлер документальной ленты "Балабанов. Колокольня. Реквием"

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22 ноября, 2022. Вторник 14:53
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В сети появился трейлер документальной ленты &quot;Балабанов. Колокольня. Реквием&quot;

Премьера документального проекта "Балабанов. Колокольня. Реквием" состоится уже 8 декабря. До выхода в кинотеатрах его показали на двух фестивалях - в Москве и в Санкт-Петербурге.

В Северной столице документальную ленту показали на фестивале "Послание к человеку", в Москве фильм будет транслировать 2 декабря Первый фестиваль авторского кино "Зимний". Описание картины следующее: "Алексей Балабанов не был публичной фигурой, он не любил давать интервью и не пускал посторонних в личное пространство. Спустя почти десять лет после его смерти мы увидим хронику последних лет жизни бескомпромиссного автора, кинорежиссера, который и сегодня остается главным для современной России".

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