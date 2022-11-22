ЗАМАНА - Конкурс к 100-летию Расула Гамзатова "Белые журавли" состоится в Дагестане

Конкурс к 100-летию Расула Гамзатова "Белые журавли" состоится в Дагестане

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22 ноября, 2022. Вторник 11:51
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Конкурс к 100-летию Расула Гамзатова &quot;Белые журавли&quot; состоится в Дагестане

Редакция дагестанской газеты «Вести Агула» («Агъуларин хабарар») в честь 100-летнего юбилея Расула Гамзатова проводит онлайн-конкурс среди детей на лучшее чтение стихов классика на русском и агульском языках под названием «Белые журавли». 

Конкурс к 100-летию Расула Гамзатова "Белые журавли" состоится в Дагестане

Тематика конкурса — стихи поэта о Родине, матери, Дагестане, патриотизме и верности долгу.

Конкурс стартовал 21 ноября и продлится до 5 декабря.

Жюри, в составе которого члены редакции, педагоги образовательных учреждений и поэты, определят победителей.

Итоги конкурса будут объявлены в течение недели после завершения.

Победители и призёры конкурса получат памятные подарки, грамоты и денежное поощрение:
1 место — 5000 рублей.
2 место — 4000 рублей
3 место — 3000 рублей
4 место — 2000 рублей
5 место — 1000 рублей

Спонсором конкурса выступает депутат НС Дагестана от Агульского района Магомедали Наврузович Гаджиомаров. Им также учрежден личный приз в 3000 рублей лучшему чтецу.

Участникам конкурса необходимо отправлять свои видеоролики в telegram-канал или в WhatsApp по номеру телефона 8-928-504-57-80. Работы участников появятся в официальном telegram-канале и соцсетях издания.

Требование к видеоролику — продолжительность до 5 минут, участнику нужно представить свою школу, класс, ФИО и выбранное произведение.

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