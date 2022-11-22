В сети появился новый масштабный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

Недавно в сети появлялись постеры картины, на которых можно было увидеть и знакомых персонажей, и новых. Известно, что будущий «Аватар» идет более трёх часов, которые, по словам режиссера Джеймса Кэмерона, были нужны для интересного повествования.