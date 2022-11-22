ЗАМАНА - В сети появился новый масштабный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

В сети появился новый масштабный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

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22 ноября, 2022. Вторник 10:56
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В сети появился новый масштабный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

Официальный YouTube-канал вселенной киноленты «Аватар» Джеймса Кэмерона опубликовал новый трейлер продолжения «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water), премьера которого состоится уже 16 декабря.

Недавно в сети появлялись постеры картины, на которых можно было увидеть и знакомых персонажей, и новых.  Известно, что будущий «Аватар» идет более трёх часов, которые, по словам режиссера Джеймса Кэмерона, были нужны для интересного повествования.

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взяты из открытых источников
 

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