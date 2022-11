В сети появился новый масштабный трейлер фильма «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

Официальный YouTube-канал вселенной киноленты «Аватар» Джеймса Кэмерона опубликовал новый трейлер продолжения «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water), премьера которого состоится уже 16 декабря.