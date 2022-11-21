Режиссер Квентин Тарантино рассказал про свой последний фильм

Тарантино высказался, что если он снимет в ближайшее время кинокартину или сериал для стриминговой площадки — это не будет считаться его последней работой. Он также заметил, что в планах на будущий год есть и съемки сериала. Режиссер рассказал, что ему хотелось бы экранизировать роман Элморы Леонарда «Стик», но его уже экранизировали в 1985 году. Тарантино уже работал с романами автора — в 1997 году он снял фильм «Джеки Браун» по его книге «Ромовый пунш».



