Тарантино высказался, что если он снимет в ближайшее время кинокартину или сериал для стриминговой площадки — это не будет считаться его последней работой. Он также заметил, что в планах на будущий год есть и съемки сериала.
Режиссер рассказал, что ему хотелось бы экранизировать роман Элморы Леонарда «Стик», но его уже экранизировали в 1985 году. Тарантино уже работал с романами автора — в 1997 году он снял фильм «Джеки Браун» по его книге «Ромовый пунш».
Режиссер Квентин Тарантино рассказал про свой последний фильм
- Автор Дарья
- 21 ноября, 2022. Понедельник 10:52
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что последней его работой станет десятый по счету фильм. Он уточнил, что лента будет снята по его собственному сценарию.
Тарантино высказался, что если он снимет в ближайшее время кинокартину или сериал для стриминговой площадки — это не будет считаться его последней работой. Он также заметил, что в планах на будущий год есть и съемки сериала.
Режиссер рассказал, что ему хотелось бы экранизировать роман Элморы Леонарда «Стик», но его уже экранизировали в 1985 году. Тарантино уже работал с романами автора — в 1997 году он снял фильм «Джеки Браун» по его книге «Ромовый пунш».
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