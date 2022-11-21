ЗАМАНА - В Индии состоится фестиваль российской культуры

В Индии состоится фестиваль российской культуры

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21 ноября, 2022. Понедельник 10:24
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В Индии состоится фестиваль российской культуры

С 21 по 28 ноября 2022 года в Дели, Калькутте и Мумбаи будет проходить Фестиваль российской культуры в Индии. От Дагестана едет ансамбль «Лезгинка».

В Индии состоится фестиваль российской культуры

Мероприятие пройдет в год празднования 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индией при поддержке Минкультуры РФ, Индийского совета по культурным связям при Министерстве иностранных дел Республики Индия. Организатором фестиваля стал Росконцерт.

В рамках праздника пройдут концерты 3-х знаменитых российских коллективов: Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Музыкального ансамбля «Терем-квартет» и Государственного ансамбля казачьей песни «Криница», каждый из которых выступит в трех городах Индии и продемонстрирует зрителям лучшие образцы уникального национального российского творчества.

 

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