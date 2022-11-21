ЗАМАНА - Netflix опубликовал отрывок с музыкальным номером из «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Netflix опубликовал отрывок с музыкальным номером из «Пиноккио Гильермо дель Торо»

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21 ноября, 2022. Понедельник 09:51
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Netflix опубликовал отрывок с музыкальным номером из «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Стриминговая площадка Netflix на своём YouTube-канале показала отрывок из мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» (Guillermo del Toroʼs Pinocchio), премьера которого запланирована на декабрь.

В отрывке можно увидеть то, как главный герой выступает на сцене, исполняя песню прощания с отцом. Анимационная картина, которую срежиссировал Гильермо дель Торо («Форма воды»), станет второй за год версией истории о том, как деревянная кукла Пиноккио ожила и превратилась впоследствии в настоящего ребенка. Премьера состоится на Netflix уже 9 декабря. 

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