Netflix опубликовал отрывок с музыкальным номером из «Пиноккио Гильермо дель Торо»

В отрывке можно увидеть то, как главный герой выступает на сцене, исполняя песню прощания с отцом. Анимационная картина, которую срежиссировал Гильермо дель Торо («Форма воды»), станет второй за год версией истории о том, как деревянная кукла Пиноккио ожила и превратилась впоследствии в настоящего ребенка. Премьера состоится на Netflix уже 9 декабря.