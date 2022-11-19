В планах компании снять сериал-адаптацию и показать его на своей стриминговой площадке Dailywire+. Сама книга впервые вышла в 1957 году.
Антиутопию «Атлант расправил плечи» вновь экранизируют
- Автор Дарья
- 19 ноября, 2022. Суббота 02:23
Медиакомпания The Daily Wire купила права на известный роман «Атлант расправил плечи» (Atlas Shrugged) американской писательницы Айн Рэнд — об этом информирует сайт Deadline.
«Атлант расправил плечи» повествует об антиутопической реальности США, где частный бизнес страдает от правительства. Управляющая железной дорогой Дагни Таггарт и сталелитейный магнат Хэнк Риарден, с которым ее связывают романтические отношения, занимаются своим делом, игнорируя правила государственных чиновников.
Пока никакой информации о будущем фильме нет.
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