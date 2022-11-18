В сети появился трейлер фильма "Чук и Гек. Большое приключение"

Рассказ повествует о семье, в которой мама актриса, а папа - геолог. Отец пребывает в тайге в экспедиции, мать осталась в городе с сыновьями Чуком и Геком. Обсуждалось, что мать с детьми приедут к отцу в тайгу на Новый год, но в последний момент планы резко поменялись, и геолог отправил телеграмму семье, что поездка отменяется. Но братья не показывают матери телеграмму и семья все-таки едет в тайгу.

Главных героев сыграли актеры Юлия Снигирь, Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Юрий Степанов-младший, Александр Самойленко, Тимофей Трибунцев.

В кинотеатрах фильм появится уже 22 декабря.