ЗАМАНА - Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал в 2023 году

Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал в 2023 году

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18 ноября, 2022. Пятница 02:17
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Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал в 2023 году

Кинорежиссер и сценарист Квентин Тарантино проинформировал, что в будущем году собирается вернуться на телевидение и снять сериал, который будет состоять из 8 эпизодов. Об этом написал журнал Variety.

Квентин Тарантино планирует снять мини-сериал в 2023 году

По его сведениям, Тарантино поделился планами на мероприятии по продвижению своей новой книги "Спекуляции о кино", которое состоялось в Нью-Йорке 16 ноября. Он не стал раскрывать ни подробности сюжета, ни детали относительно того, когда и где могут начаться съемки.

В 2005 году режиссер уже работал на телевидении и снял 2 серии шоу "C.S.I.: Место преступления". Однако, как заявляет Variety, пока не известно, займется ли он в реальности новым проектом, так как ранее Тарантино говорил о том, что, возможно, снимет "Стартрек", но впоследствии "отстранился" от этой идеи.

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