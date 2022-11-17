«Освобождение» станет первой работой актера Уилла Смита после скандала на кинопремии «Оскар», когда он ударил по лицу комика Криса Рока. Из-за этого фильм может остаться без номинаций на целый ряд премий, а некоторые сотрудники киноиндустрии считают, что выпуск фильма негативно повлияет на саму компанию Apple. Впрочем, на спецпоказе картины различные знаменитости поддержали Смита.
В сети появился трейлер картины «Освобождение» с Уиллом Смитом
- Автор Дарья
- 17 ноября, 2022. Четверг 11:13
Корпорация Apple опубликовала первый полноценный трейлер киноленты «Освобождение» (Emancipation) с Уиллом Смитом в главной роли. Картину можно будет посмотреть на Apple TV+ с 9 декабря.
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