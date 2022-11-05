ЗАМАНА - Даргинский театр имени Батырая присоединился ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

Даргинский театр имени Батырая присоединился ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

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05 ноября, 2022. Суббота 18:58
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Даргинский театр имени Батырая присоединился ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

В Даргинском театре им. О. Батырая накануне прошла всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» под девизом «Наши традиции».

Даргинский театр имени Батырая присоединился ко Всероссийской акции «Ночь искусств»

Руководством театра был организован праздничный концерт, который каждый желающий мог посетить бесплатно.

«В теплой атмосфере праздника своим ярким репертуаром порадовали слушателей заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а также всеми любимые вокалисты Арсен Гасанов, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Хасбулат Рахманов, Рамазан Расулов, Гасан Иминов, Зарина Азизова, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане и России, о любви, дружбе и единстве нашего многонационального народа», – говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.

Также украшением концертной программы стали стихи в исполнении артистки театра Загидат Мусаевой, отрывок из комедийного спектакля «Проделки Токалая» по пьесе Магомеда Атмурзаева и инсценировка по произведению Азиза Иминагаева «Бригадир и лодырь», в котором были задействованы заслуженные артисты РД.

Отмечается, что композиции сопровождались живым аккомпанементом артистов оркестра – заслуженного артиста РД Магомеда Шахбанова, виртуозов Рамазана Расулова и Тагира Алишейхова.

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