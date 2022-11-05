Руководством театра был организован праздничный концерт, который каждый желающий мог посетить бесплатно.
«В теплой атмосфере праздника своим ярким репертуаром порадовали слушателей заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а также всеми любимые вокалисты Арсен Гасанов, Басират Абдуллаева, Хузаймат Ибрагимова, Алибхан Алибеков, Хасбулат Рахманов, Рамазан Расулов, Гасан Иминов, Зарина Азизова, Патимат Тахалаева, исполнившие свои лучшие композиции о Дагестане и России, о любви, дружбе и единстве нашего многонационального народа», – говорится в сообщении пресс-службы культурного учреждения.
Также украшением концертной программы стали стихи в исполнении артистки театра Загидат Мусаевой, отрывок из комедийного спектакля «Проделки Токалая» по пьесе Магомеда Атмурзаева и инсценировка по произведению Азиза Иминагаева «Бригадир и лодырь», в котором были задействованы заслуженные артисты РД.
Отмечается, что композиции сопровождались живым аккомпанементом артистов оркестра – заслуженного артиста РД Магомеда Шахбанова, виртуозов Рамазана Расулова и Тагира Алишейхова.