ЗАМАНА - Праздничные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Кайтагском районе

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Кайтагском районе

Автор
05 ноября, 2022. Суббота 18:55
|||
Праздничные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Кайтагском районе

Праздничный концерт «Единая Россия, единая страна» в День народного единства прошел в селе Маджалис. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Кайтагском районе

Мероприятие открылось исполнением государственного Гимна России. Здесь выступила заслуженный работник культуры РД Зоя Чупанова, которая отметила, что День народного единства – праздник взаимопомощи и единения.

Артисты Центра культуры муниципалитета и других сельских поселений совместно с воспитанниками Детской школы искусств подготовили для гостей концертную программу, а также исполнили песни на родном и русском языках о Родине и показали хореографические номера.

«Сегодня, когда наша страна переживает не лучшие времена, мы должны объединиться вокруг нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, ведь против нас снова выступает весь объединенный Запад. Наши бойцы сражаются за демилитаризацию и денацификацию Украины, за спасение русскоговорящего народа, лишенного права сохранить свой язык и культуру», – сказал заместитель главы администрации района Асадулла Миграбов.

Прочитано 6 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top