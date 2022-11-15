Наталия Орейро сыграет роль в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу"

Вместе с ней персонажей сыграют такие актеры, как Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров, сообщили авторы ленты на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино 14 ноября.

"У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже согласилась, и даже даты свои она предоставила", — рассказал режиссер проекта Кирилл Кузин. Генпродюсер продюсерского центра киностудии имени Горького Лика Бланк добавила, что сценарий к "Письмам Деда Мороза" писали более 2-х лет.