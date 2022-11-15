ЗАМАНА - Наталия Орейро сыграет роль в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу"

Наталия Орейро сыграет роль в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу"

Автор
15 ноября, 2022. Вторник 11:12
|||
Наталия Орейро сыграет роль в новогоднем фильме &quot;Письмо Деду Морозу&quot;

Знаменитая певица и актриса Наталия Орейро, получившая паспорт РФ, сыграет роль в новогодней картине "Письмо Деду Морозу" киностудии имени Горького, информирует ТАСС.

Наталия Орейро сыграет роль в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу"

Вместе с ней персонажей сыграют такие актеры, как Риналь Мухаметов, Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров, сообщили авторы ленты на очной защите новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории Фонда кино 14 ноября.

"У нас уже есть подтвержденные все наши артисты, это не дрим-каст, все договоренности соблюдены. Наталия Орейро уже согласилась, и даже даты свои она предоставила", — рассказал режиссер проекта Кирилл Кузин.  Генпродюсер продюсерского центра киностудии имени Горького Лика Бланк добавила, что  сценарий к "Письмам Деда Мороза" писали более 2-х лет.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top