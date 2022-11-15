Мультфильм хронометражем 90 минут будут рисовать в 3D-анимации. Возможная дата премьеры - зима 2025-2026 годов.
Производственный бюджет проекта составляет 350 миллионов рублей.
Киностудия 1-2-3 Production представила на очной защите новых анимационных национальных фильмов в Фонде кино приключенческое фэнтези "Фантастическая молодость Арины Родионовны" о девочке Арине - будущей няне легендарного русского классика литературы Александра Пушкина. Авторы запросили у Фонда кино 350 млн рублей в качестве поддержки на производство ленты, информирует ТАСС.
Мультфильм хронометражем 90 минут будут рисовать в 3D-анимации. Возможная дата премьеры - зима 2025-2026 годов.
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