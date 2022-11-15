ЗАМАНА - Авторы мультфильма о няне Пушкина запросили у Фонда кино 350 млн рублей

Авторы мультфильма о няне Пушкина запросили у Фонда кино 350 млн рублей

Автор
15 ноября, 2022. Вторник 01:37
vokrugknig.blogspot.com|||
Авторы мультфильма о няне Пушкина запросили у Фонда кино 350 млн рублей

Киностудия 1-2-3 Production представила на очной защите новых анимационных национальных фильмов в Фонде кино приключенческое фэнтези "Фантастическая молодость Арины Родионовны" о девочке Арине - будущей няне легендарного русского классика литературы Александра Пушкина. Авторы запросили у Фонда кино 350 млн рублей в качестве поддержки на производство ленты, информирует ТАСС.

Авторы мультфильма о няне Пушкина запросили у Фонда кино 350 млн рублей

Мультфильм хронометражем 90 минут будут рисовать в 3D-анимации. Возможная дата премьеры - зима 2025-2026 годов. 

Производственный бюджет проекта составляет 350 миллионов рублей.
Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top