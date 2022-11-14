Фильм, который получил в международном прокате название «100 минут», принимал участие в конкурсе в номинации «Ленты, снятые по мотивам литературных произведений». Конкуренцию «Ивану Денисовичу» составили ещё 5 работ, среди которых были проекты режиссеров Пола Верховена («Основной инстинкт», «Звездный десант») и Фатиха Акина («Солнце ацтеков», «Душевная кухня»). Премьера картины состоялась еще в конце лета 2021 года.
Картина «Иван Денисович» победила на 44-м международном кинофестивале в Палермо
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 10:28
Лента российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович», снятая по повести классика русской литературы Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», получила главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo dʼOro в итальянском Палермо.
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