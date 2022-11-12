200 тысяч зрителей «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули в сериал

Автор Дарья |||

Вскоре после того, как появилась информация о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» от Netflix, на портале change.org была опубликована петиция с требованием вернуть актера и назначить новых сценаристов.