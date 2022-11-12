ЗАМАНА - 200 тысяч зрителей «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули в сериал

200 тысяч зрителей «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули в сериал

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12 ноября, 2022. Суббота 03:15
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200 тысяч зрителей «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули в сериал

Вскоре после того, как появилась информация о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» от Netflix, на портале change.org была опубликована петиция с требованием вернуть актера и назначить новых сценаристов.

200 тысяч зрителей «Ведьмака» требуют, чтобы Генри Кавилла вернули в сериал

Петицию подписали уже 206 000 человек.

Такими действиями фанаты пытаются дать понять Netflix, что они откажутся смотреть шоу после выхода 3 сезона, который станет для Кавилла финальным.

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