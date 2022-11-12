Петицию подписали уже 206 000 человек.
Такими действиями фанаты пытаются дать понять Netflix, что они откажутся смотреть шоу после выхода 3 сезона, который станет для Кавилла финальным.
Вскоре после того, как появилась информация о замене Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в «Ведьмаке» от Netflix, на портале change.org была опубликована петиция с требованием вернуть актера и назначить новых сценаристов.
Петицию подписали уже 206 000 человек.
Такими действиями фанаты пытаются дать понять Netflix, что они откажутся смотреть шоу после выхода 3 сезона, который станет для Кавилла финальным.
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