Анимационную ленту поставил режиссер Стифен Доннелли, в прошлом работавший над проектом «Школа монстров: Добро пожаловать в Школу монстров». Он превратил роман Диккенса в мюзикл.
В сети появился трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»
- Автор Дарья
- 11 ноября, 2022. Пятница 11:45
Стриминговая площадка Netflix показала трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история» — новой экранизации классического романа британского классика Чарльза Диккенса.
Премьера «Скрудж: Рождественская история» состоится на Netflix 2 декабря.
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