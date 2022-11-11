ЗАМАНА - В сети появился трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»

В сети появился трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»

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11 ноября, 2022. Пятница 11:45
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В сети появился трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история»

Стриминговая площадка Netflix показала трейлер мультфильма «Скрудж: Рождественская история» — новой экранизации классического романа британского классика Чарльза Диккенса.

Анимационную ленту поставил режиссер Стифен Доннелли, в прошлом работавший над проектом «Школа монстров: Добро пожаловать в Школу монстров». Он превратил роман Диккенса в мюзикл.

Премьера «Скрудж: Рождественская история» состоится на Netflix 2 декабря. 

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