ЗАМАНА - Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте

Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте

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11 ноября, 2022. Пятница 09:51
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Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте

В рамках планового мониторинга исполняющий обязанности руководителя Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев осмотрел территорию цитадели «Нарын-кала», информирует пресс-служба музея-заповедника.

Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте

Министерство Управления культуры РФ по ЮФО и СКФО направило предписание Дербентскому музею-заповеднику о демонтаже звонницы до 22 ноября нынешнего года, которая находится на крепости «Нарын-кала».

Следуя предписанию, был осуществлен демонтаж звонницы, также ее перенесут на городскую площадь Свободы, когда завершатся работы по благоустройству, где находился Собор Святого Георгия Победоносца.

Также пресс-служба озвучила, что сегодня идет работа по очистке от растительности архитектурных памятников на территории комплекса «Нарын-кала», возвращая историческим зданиям и сооружениям их первоначальное состояние.

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