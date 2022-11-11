Мониторинг объектов культурного наследия прошел в Дербенте

Министерство Управления культуры РФ по ЮФО и СКФО направило предписание Дербентскому музею-заповеднику о демонтаже звонницы до 22 ноября нынешнего года, которая находится на крепости «Нарын-кала».

Следуя предписанию, был осуществлен демонтаж звонницы, также ее перенесут на городскую площадь Свободы, когда завершатся работы по благоустройству, где находился Собор Святого Георгия Победоносца.

Также пресс-служба озвучила, что сегодня идет работа по очистке от растительности архитектурных памятников на территории комплекса «Нарын-кала», возвращая историческим зданиям и сооружениям их первоначальное состояние.