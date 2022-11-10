ЗАМАНА - Презентация книги ветерана дипломатической службы Багавудина Алиева состоялась в Махачкале

Презентация книги ветерана дипломатической службы Багавудина Алиева состоялась в Махачкале

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10 ноября, 2022. Четверг 13:36
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Презентация книги ветерана дипломатической службы Багавудина Алиева состоялась в Махачкале

Презентация книги «Как это было…» ветерана дипломатической службы Багавудина Алиева состоялась в Национальной библиотеке имени Расула Гамазатова в Махачкале, проинформировал Председатель Фонда имени Генерал-полковника М.Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов. 

Презентация книги ветерана дипломатической службы Багавудина Алиева состоялась в Махачкале

Книга посвящена памяти министров по национальной политике, информации и внешних связей Дагестана, погибших в 2003 и 2005 годах, Магомедсалиха Гусаева и Загира Арухова, а также затрагивает проблемы начала 90-ых годов прошлого века, с которыми столкнулся Дагестан.

В процессе презентации Багавудин Алиев получил золотой орден «Генерал-полковник М. Танкаев» за значимый вклад в реализации внешнеполитического курса России и особые заслуги перед народами Дагестана в развитии исторической памяти и увековечивании памяти генерал-полковника Магомеда Танкаева.

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