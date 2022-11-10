ЗАМАНА - В сети появился трейлер «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

В сети появился трейлер «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

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10 ноября, 2022. Четверг 00:10
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В сети появился трейлер «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Стриминговая площадка Netflix показала полноценный трейлер кукольного фэнтезийного мультфильма «Пиноккио Гильермо Дель Торо».

Дель Торо представляет всеми любимую историю в немного другом формате. Пиноккио всё так же становится приёмным сыном Джеппето, но повествование ведется в фашистской Италии 30-х. Деревянного мальчика пытаются завербовать в военный лагерь, так как он может стать идеальным солдатом.

Актер Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в касте числятся Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

На Netflix премьера состоится 9 декабря.

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