В сети появился трейлер «Пиноккио Гильермо Дель Торо»

Дель Торо представляет всеми любимую историю в немного другом формате. Пиноккио всё так же становится приёмным сыном Джеппето, но повествование ведется в фашистской Италии 30-х. Деревянного мальчика пытаются завербовать в военный лагерь, так как он может стать идеальным солдатом.

Актер Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в касте числятся Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

На Netflix премьера состоится 9 декабря.