Вечер провел Дом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге и национально-культурных объединений города. Зрители дали высокую оценку концерту, ведущими которого стали заслуженные артисты России Ирина Смолина и Николай Поздеев. Более 30 творческих групп и 450 участников показали себя на сцене, раскрывая великолепие культур разных народов.
Дагестанцы выступили на гала-концерте «Мы вместе» в Санкт-Петербурге
- Автор Дарья
- 09 ноября, 2022. Среда 15:17
Дагестанцы поучаствовали в традиционном гала-концерте «Мы вместе», который состоялся в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба Постпредства Дагестана в Санкт-Петербурге.
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