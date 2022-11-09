Джеймс Кэмерон объяснил причину такой длительности продолжения «Аватара»

Как заявил Кэмерон, первая лента не уделяла так много времени отношениям между героями и эмоциональному фону. В продолжении этому отведут заметно больше времени, поэтому сама картина вышла такой длинной.

"Наша задача в том, чтобы рассказать крайне захватывающую историю на эмоциональной основе. Я бы сказал, что акцент в новой части сделан больше на персонажах, на истории, на отношениях. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нём больше героев, которых нужно раскрыть зрителям", — высказался режиссер.

Наша цель в том, чтобы рассказать чрезвычайно захватывающую историю на эмоциональной основе. Я бы сказал, что акцент в новом фильме сделан больше на героях, на истории, на отношениях. Мы не тратили столько времени на отношения и эмоции в первом фильме, как во втором, и это более длинный фильм, потому что в нём больше персонажей, которых нужно раскрыть. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypasteм

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste

Длительность фильма «Аватар: Путь воды» составит более трёх часов. Это, конечно, очень много, но недавно режиссёр ленты Джеймс Кэмерон в интервью изданию Total Film объяснил такую продолжительность. По словам Кэмерона, в первой части не было потрачено так много времени на отношения между персонажами и эмоциональный фон. В сиквеле этому уделят гораздо больше времени, поэтому сам фильм получился таким длинным. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/cybersport/news-4884713-delo-v-emociyah-dzhejms-kemeron-o-tom-pochemu-avatar-2-dlitsya-bolshe-tryoh-chasov.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=copypaste