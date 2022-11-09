ЗАМАНА - Представители Disney обсуждают возможные съемки сериала о приключениях Индианы Джонса

Представители Disney обсуждают возможные съемки сериала о приключениях Индианы Джонса

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09 ноября, 2022. Среда 11:51
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Представители Disney обсуждают возможные съемки сериала о приключениях Индианы Джонса

Источники Variety заявляют, что на стриминговой площадке Disney+ может появиться шоу, посвящённое приключениям Индианы Джонса. По их информации, компания обсуждает вопрос о возможном создании сериала.

Представители Disney обсуждают возможные съемки сериала о приключениях Индианы Джонса

Киностудии Disney и Lucasflim пока не нашли подходящего специалиста, чтобы тот мог написать сценарий для проекта и принять участие в его разработке. По этой причине на сегодняшний день неизвестно, будет ли новое шоу независимо от прошлых картин, или его сюжетно объединят с 5-й частью франшизы, выход которой должен пройти в 2023 году.

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