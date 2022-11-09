В Даргинском театре состоялась премьера спектакля «Мачеха Саманишвили»

Спектакль был реализован в рамках партийного проекта «Культура малой Родины» ВПП «Единая Россия» режиссером-постановщиком, заслуженным деятелем искусств КБР Романом Дабаговым, подаривший нашим зрителям яркий комедийный спектакль «Русское лото» в декабре прошлого года, художник-постановщик – Кантемир Жилов. Над спектаклем также работали режиссёр по пластике – заслуженная артистка Республики Башкортостан Рамиза Мухаметшина (хореография) и заведующая музыкальной части Даргинского театра Эльмира Ибрагимова (вокал и музыкальное оформление).



Комедия наполнена прекрасной музыкой, танцами и остроумными шутками. В премьерном спектакле были задействованы народный артист РД Мухтар Нухов, заслуженные артисты РД Саният Каримова, Магомедшамиль Шамилов, Аминат Дациева, Абдулла Ризванов, Рашидат Исмаилова, Гасанкади Рабаданов, заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а также талантливые артисты театра Нурбаганд Идрисов, Загидат Мусаева, Алибхан Алибеков, Минатулла Гусенов, Мисри Магомедова, Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азизова, Басират Абдуллаева, Муминат Аскандарова, Сакинаханум Ильясова и Ашура Исмаилова.



В центре сюжета постановки добрая, светлая, полная оптимизма история о маленькой имеретинской деревне, где все живут одной большой семьёй. Живут небогато, но весело, а собираясь за большим столом, решают проблемы «всем миром». Всё было бы в порядке, если бы овдовевший семидесятилетний Бекина Саманишвили не решил снова жениться. Это желание повергает его единственного сына Платона в уныние: вдруг у отца родится ребенок, который станет вторым наследником их скудного состояния. Убедившись, что отговаривать отца бесполезно, он решает сам найти отцу подходящую на роль мачехи женщину, гарантированно пожилую и бездетную. Замысел Платона, на первый взгляд, заканчивается успешно: невеста найдена, согласно древним грузинским обычаям похищена и доставлена к жениху. Однако, вопреки всем расчётам, спустя положенный срок у «молодой пары» рождается двойня.



Искромётная музыкальная комедия с грузинскими песнями и танцами перенесла зрителей в атмосферу старой Грузии и была принята с восторгом. Те, кто посетил спектакль, остались довольны, а те, кто по разным причинам не смогли прийти на премьеру, с нетерпением ждут повтора постановки.