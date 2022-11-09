ЗАМАНА - Мастерская по орнаментальной насечке по дереву открылась в Унцукульском районе

Мастерская по орнаментальной насечке по дереву открылась в Унцукульском районе

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09 ноября, 2022. Среда 09:47
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Мастерская по орнаментальной насечке по дереву открылась в Унцукульском районе Мастерская по орнаментальной насечке по дереву открылась в Унцукульском районе

Официальное открытие мастерской по унцукульской орнаментальной насечке по дереву прошло в поселке Шамилькала, информирует пресс-служба муниципалитета.

Мастерская по орнаментальной насечке по дереву открылась в Унцукульском районе

«Открыли ее при поддержке Минтуризма и народным художественным промыслам региона Магомедали Магомедалиев. Он заслуженный художник Дагестана, лауреат государственной премии России «Душа России», лауреат государственной премии «Душа Дагестана», член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО. На площадке мастерской доступны выставочный зал и цех по обработке дерева», – сообщили в пресс-службе.

Проект «Уникальное мастерство» реализовался в рамках гранта Президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства.

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