Далее они посетили древнейшую Джума-мечеть. Там начальник центра исторических исследования при ДГИ Мурадула Дадаев представил экскурс в историю культового сооружения, рассказал о значении мечети не только для мусульман, но и всех жителей России, как памятника культуры и богатого духовного наследия.
После этого вся делегация направилась в Армянскую церковь Святого Всеспасителя, которая охраняется на государственном уровне, являясь памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.
Православные теологи имели возможность побывать в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Там они провели короткую службу.
Закончился экспедиционный день посещением кладбища Кырхляр.