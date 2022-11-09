Участники форума "Школа молодого теолога" совершили экспедицию в Дербент

В Дербенте участники форума побывали в цитадели Нарын-кала, где почерпнули много интересной информации из истории города и крепости.

Далее они посетили древнейшую Джума-мечеть. Там начальник центра исторических исследования при ДГИ Мурадула Дадаев представил экскурс в историю культового сооружения, рассказал о значении мечети не только для мусульман, но и всех жителей России, как памятника культуры и богатого духовного наследия.

После этого вся делегация направилась в Армянскую церковь Святого Всеспасителя, которая охраняется на государственном уровне, являясь памятником архитектуры и объектом культурного наследия федерального значения.

Православные теологи имели возможность побывать в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Там они провели короткую службу.

Закончился экспедиционный день посещением кладбища Кырхляр.