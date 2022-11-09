В сети появился первый трейлер «Кита» с Бренданом Фрейзером

Лента была официально представлена на Венецианском кинофестивале, где Фрейзер сорвал аплодисменты зрителей — они хлопали актёру 6 минут. Ситуация далее повторилась в рамках Лондонского кинофестиваля — там собравшиеся тоже нашли фильм достойным грома аплодисментов.

В драматической картине «Кит» Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, пытающегося найти общий язык со своей 17-летней дочерью, которую сыграла Сэди Синк («Очень странные дела»). Во время съёмок актер носил специальный костюм, увеличивающий массу его тела, и проводил в кресле гримёра по 6 часов только лишь для перевоплощения. Многие высказывают мнение, что Фрейзер может побороться за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» на будущей церемонии.

Премьера фильма «Кит» состоится уже 9 декабря.