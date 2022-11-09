ЗАМАНА - В сети появился первый трейлер «Кита» с Бренданом Фрейзером

В сети появился первый трейлер «Кита» с Бренданом Фрейзером

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09 ноября, 2022. Среда 01:11
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В сети появился первый трейлер «Кита» с Бренданом Фрейзером

Киностудия A24 опубликовала первый трейлер картины Даррена Аранофски «Кит», главного героя в которой сыграл актёр Брендан Фрейзер («Мумия»).

Лента была официально представлена на Венецианском кинофестивале, где Фрейзер сорвал аплодисменты зрителей — они хлопали актёру 6 минут. Ситуация далее повторилась в рамках Лондонского кинофестиваля — там собравшиеся тоже нашли фильм достойным грома аплодисментов.

В драматической картине «Кит» Фрейзер сыграл роль 300-килограммового мужчины, пытающегося найти общий язык со своей 17-летней дочерью, которую сыграла Сэди Синк («Очень странные дела»). Во время съёмок актер носил специальный костюм, увеличивающий массу его тела, и проводил в кресле гримёра по 6 часов только лишь для перевоплощения. Многие высказывают мнение, что Фрейзер может побороться за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» на будущей церемонии.

Премьера фильма «Кит» состоится уже 9 декабря.

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