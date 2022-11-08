«Монстр» получит ещё 2 части и, по информации Netflix, расскажет о других «чудовищных личностях, повлиявших на общество». Планируется, что Мёрфи вновь займет кресло режиссера.

«История Джеффри Дамера», рассказывающая о серийном убийце, стала вторым по популярности проектом Netflix среди англоязычных сериалов за всё время. Как заявляет Deadline, шоу в ближайшие недели перейдет отметку в 1 млрд просмотренных часов. В это же время «Наблюдатель» достиг во второй половине прошлого месяца вершины топ-10 стриминга и все еще продолжает пребывать в тройке самых просматриваемых проектов Netflix.