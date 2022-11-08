«Монстр» получит ещё 2 части и, по информации Netflix, расскажет о других «чудовищных личностях, повлиявших на общество». Планируется, что Мёрфи вновь займет кресло режиссера.
Сериал «Монстр: История Джеффри Дамера» получит еще 2 сезона
- Автор Дарья
- 08 ноября, 2022. Вторник 10:41
Стриминговая площадка Netflix дала зеленый свет продолжению сериалов «Монстр: История Джеффри Дамера» (Monster: The Jeffrey Dahmer Story) и «Наблюдатель» (The Watcher), над которыми работал Райан Мёрфи, — об этом информирует сайт Deadline.
«История Джеффри Дамера», рассказывающая о серийном убийце, стала вторым по популярности проектом Netflix среди англоязычных сериалов за всё время. Как заявляет Deadline, шоу в ближайшие недели перейдет отметку в 1 млрд просмотренных часов. В это же время «Наблюдатель» достиг во второй половине прошлого месяца вершины топ-10 стриминга и все еще продолжает пребывать в тройке самых просматриваемых проектов Netflix.
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